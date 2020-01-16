牛津劍橋等港生當mentor 指導面試申獎學金 過來人組團教路報英名校 盼基層生一試

「昇普計劃」優先助有經濟需要者

昇普計劃每年由一群來自英國牛津、劍橋等學府的香港留學生組成義工導師，接受香港中學生等報名成為學員（mentee）；具潛能且有經濟需要者較大機會獲取錄，可免費獲指導怎報讀英國著名學府、面試技巧、怎申領獎學金、撰寫個人自述等（見表）。

2017年首屆昇普計劃有17名學員，3人（18%）獲牛津、劍橋取錄；至2020年學員升至62人，「牛劍」取錄17人（27%）；現正招收欲2023年入學者，下月初截止。

2020年27%學員升「牛劍」

由昔日學員加入義工導師行列、英國牛津大學生物醫學一年級生陳彦融說，決定海外升學後，得設法解決學費比香港資助學位「貴10倍」的煩惱，後來獲介紹加入昇普計劃，由義工導師指導下申請到香港卓越獎學金計劃，每年獲資助30萬元，雖未完全涵蓋學費及生活費，仍要靠補習補貼，但負擔已大大減低。除輔助申請，他亦慶幸導師用心分享學校特色、學生之間聯繫等，令他入學時不至於徬徨。

排除萬難赴英倫，彦融亦珍惜入讀後學習機會，「（前港督）彭定康這些級數的人物，在牛津每天也見到，他們每天都來辦講座和跟學生交流，所以大大增加與不同人的聯繫」。

計劃擴至杜倫、巴斯等校

昇普計劃聯合總監陳思言（Ethan）現就讀劍橋大學人類社會政治學二年級，他希望今年幫助更多本港基層學生，同時進一步涵蓋牛津和劍橋以外學府，例如杜倫大學（Durham University）、巴斯大學（University of Bath）等，相信不同院校收生門檻較「牛劍」低，「希望基層學生唔好覺得（入著名學府）好遙遠，願意一試」。

聯合總監：盼化解教育不平等

畢業於本港官中的Ethan，憶述高中時遇上反修例事件，令他思考更多政治及社會議題，漸漸產生興趣，「但香港這些科的風氣開始受影響，2019年後更有劇烈變化，某些科目在外國有更大探索空間，人們談話某程度會自由些」。他曾受惠於昇普計劃，現在接棒，希望透過推動計劃化解教育不平等、資源分配懸殊問題，「作為愛香港的人，面對這片我們成長的土地，想令它變得更加好，而見到問題，就落手落腳幫手解決」。

明報記者 鄧佾文