教育
智叻中文Smarties' 第497期

語文小錦囊

【明報專訊】林語堂（1895-1976）曾兩度獲諾貝爾文學獎提名，有紮實的中國古典文學功底，讀書多，語言能力非常好，有中、英文著作。他在〈讀書的藝術〉中，告訴讀者多讀書的重要性。

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