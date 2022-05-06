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2022年5月6日星期五
智叻中文Smarties' 第497期
僅存直資高中公理書院開辦初中 校長：讓學生體驗更完整中學教育
小學籲准周六半天課外活動 教局：參考控疫措施放寬
科大9月回復面授課 網課取消 海外生須回校
人物專訪：借翻譯了解他人
人物專訪：廣東話譯詩 翻出香港味
浮城絮語：蝙蝠俠不斷更新 因為世界需要重生
閱讀篇章．卷二實戰：「讀書無用」
名家書簡：為學須勤
字旅行間：導．遊人 （七）
時事中文：寵物如家人
答案
周圍「中」：一本通書睇到老
答案
語文小錦囊
成語故事：乘風破浪
時事中文：寵物如家人
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【明報專訊】動物是人類的好朋友，寵物更是我們的家庭成員，跟我們一起長大。要當好主人，需悉心照顧寵物的起居飲食，按牠們習性或定時帶牠們外出散步曬太陽。
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