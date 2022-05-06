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智叻中文Smarties' 第497期

時事中文：寵物如家人

【明報專訊】動物是人類的好朋友，寵物更是我們的家庭成員，跟我們一起長大。要當好主人，需悉心照顧寵物的起居飲食，按牠們習性或定時帶牠們外出散步曬太陽。

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