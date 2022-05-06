教育
語文同樂 第576期

名家書簡：為學須勤

【明報專訊】顧炎武，蘇州人，明末清初著名思想家、史學家、語言學家，著有《日知錄》、《顧亭林詩文集》等。《與人書》（一）是他寫給別人，談論為學的一封短簡。

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