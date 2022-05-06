僅存直資高中公理書院開辦初中 校長：讓學生體驗更完整中學教育

教局：11直資高中校全獲准辦初中

教育局回覆稱，去年7月批准公理書院於下學年開辦中一課程。當局稱，直資學校有11間學校為高中書院，下學年起全部均獲准辦初中。局方稱一般而言，為促進高中學校持續發展，同時秉持為學生提供多元課程以切合學生不同的潛質、能力和需要，高中學校可考慮申請調整班級結構；當局審批時，會評估未來數年全港中學學位的供求、個別學校的發展需要、申請方案等。

設STEM創意藝術 擬辦GCE-A Level

新學年起，該校將易名為中華基督教會公理書院，中一新生將修讀中學文憑試（DSE）課程，日後擬向教育局申請增辦GCE-A Level（英國普通教育文憑高級程度考試）。

阮愛馨表示，新辦的初中設資訊科技和STEM、創意藝術、音樂與表演藝術等課程，學生亦要修讀第三語言，如西班牙文（見表）。此外，她說課程加入創業教育元素，包括專題、實習、考察和「創業學習月」等跨學科活動，「未來工種要求有創意，學生要識解難，做不做創業家可自選，但這素養教他們面對挑戰時有更強適應力」。

為應對未來增加學生，公理書院將增建科學、資訊科技與STEM實驗室，以及創意藝術中心，並會聘請更多外籍教師。首年設兩班中一，全級可達82人，學費2.5萬元一年。

校長冀教師多欣賞年輕人 助認識自身強項

公理書院今學年開辦3級高中，約200多名學生，阮愛馨稱移民潮下學生退學情况未有波及該校，今年整體約4至5人退學，據知均非移民。被問到學生升學路上如何選擇去與留，她說個人而言，仍樂觀覺得香港有機遇，視乎大家是否願把握。

教界近年遇低氣壓，阮愛馨提到近來與學生面試，驚訝不少申請人不懂介紹自己的強項。她希望教師多欣賞年輕人，避免凡事諸多批評，「相信好多年輕人從小（自覺）好失敗，未必只是這幾年的事。我覺得教育工作者要認識年輕人的強項，（明白）如何與他同行、發展和成長」。