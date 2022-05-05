教育
常識天下 第248期

每周一圖：一身八種顏色的仙八色鶇

【明報專訊】大家好，我是仙八色鶇（粵音東）！我是香港罕有的過境遷徙鳥，一身色彩鮮艷的羽毛，正是「八色鶇」名字的由來，你不妨也數一數，看看我身上是否有八種顏色吧！

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