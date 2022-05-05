教育
常識天下 第248期

真假fun一fun：肯尼亞 不打招呼大件事？

【明報專訊】你有與人打招呼的習慣嗎？你會向第一次見面，或迎面而來的人打招呼嗎？我們沒有主動打招呼或許因為難為情，不過在非洲肯尼亞，任何理由不打招呼，都可能引來很多關注！

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