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2022年5月5日星期四
常識天下 第248期
嶺大收回「虎地書室」場地 學生自資經營 管委會歸學生會架構
八大非本地生升至17.9％ 港大科大逾20％上限
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時事議題：答題指引
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新聞有常識：首個國家植物園
真假fun一fun：肯尼亞 不打招呼大件事？
自理常識：一起做家務
每周一圖：一身八種顏色的仙八色鶇
真假fun一fun：肯尼亞 不打招呼大件事？
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【明報專訊】你有與人打招呼的習慣嗎？你會向第一次見面，或迎面而來的人打招呼嗎？我們沒有主動打招呼或許因為難為情，不過在非洲肯尼亞，任何理由不打招呼，都可能引來很多關注！
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