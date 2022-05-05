教育
通通識 第751期

影視看通識：從光影世界了解烏克蘭歷史

【明報專訊】自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭，我們每天皆從新聞看到鋪天蓋地的戰爭畫面或相關資訊。儘管無人得知戰事的未來發展或終點，但至少有一點可以肯定：我們正身處於歷史的拐點。

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