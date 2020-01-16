教育
通通識 第751期

時事議題：NFT與加密貨幣

【明報專訊】非同質化代幣（NFT）為近日熱門產品，網絡上不少人揮金購作收藏或投資，但NFT亦引起侵犯版權及欠投資價值等爭議。加密貨幣於全球流行多時，方便用家交易以外，亦掀起須加強監管等討論。

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