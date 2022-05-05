八大非本地生升至17.9％ 港大科大逾20％上限

立法會議員周文港關注會否考慮盡快撤銷或放寬院校收非本地學生（尤其內地生）人數上限。教育局稱，會在吸納優秀人才、維持教與學質素、課室及宿位等配套設施供求作平衡，政府及教資會不時檢視相關數據，並按需要考慮作適當調節。

議員問撤限否 教局：按需要調節

教育局稱，根據現行政策，8間資助大學可透過超額收生形式錄取非本地生，修讀公帑資助學士學位課程，相關非本地生人數總數不應超過核准公帑資助學士學額總數的20%。按教育局提供的數字（見表），港大及科大的相關比例分別達23.7%及22.4%，超出20%，局方解釋，個別修課程度之整體非本地學生人數總數，在不超過核准公帑資助學位的20%的前提下，容許個別大學非本地生比例稍高於20%，以增收生彈性。

教局稱容許稍超上限 以增彈性

自資專上院校方面，教育局稱，現時有6校獲國家教育部批准取錄內地生讀自資本地學位，其每學年內地、澳門及台灣學生人數，不應多於上一學年相關課程總學生人數的10%。按教育局本學年數據，珠海學院（29.2%）、都會大學及李嘉誠專業進修學院（14.4%）、樹仁大學（10.2%）均超出10%限額。局方稱，主因是院校整體學生人數下降，而已取錄學生仍需繼續學業，以及因疫情引致收生不確定。