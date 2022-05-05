嶺大收回「虎地書室」場地 學生自資經營 管委會歸學生會架構

推廣文藝閱讀 開幕獲校長撐

虎地書室之名，來自嶺大所在的虎地村，由一群嶺大學生籌辦，2017年2月開業，自負盈虧，除售賣一手和二手書，亦舉辦讀書會、作家分享會、音樂表演、電影放映會等文藝活動。據其介紹，書室定位以「閱讀、生活、文藝」為主，「希望書室能成為一所傳承歷史的閱讀場所、保育和推廣文化的重地」。

虎地書室舉行開幕禮時，時任校董會主席歐陽伯權、校長鄭國漢亦有出席。鄭國漢當時稱，很有信心憑着學生義工的付出，書室會有很好的發展，讓學生受惠。

嶺大學生會代表會臨時編輯委員會昨日報道，引述虎地書室4月底回覆查詢稱，沒有收到校方通知要收回場地，又指學生事務處近日向書室購買現金券作活動獎品，相信校方不會短期內收回場地。嶺大學生會會長陳嘉寶昨稱，已與虎地書室溝通，獲告知校方5月7日將收回場地。她說，虎地書室管理委員會屬學生會架構組織，委員會由嶺大生組成，亦有兩名學生會代表。

學生會須遷限期前夕與校方商延期

陳嘉寶又說，部分屬會已陸續搬走物資，學生會於限期前一天會跟校方開會，才知校方會否准許延遲交場地，以及存放物資安排。

嶺大回覆稱，根據大學2019年與學生會簽訂「大學場地使用協議」的條款，雙方可於3個月前通知對方終止協議。大學於今年2月8日正式通知學生會終止協議，並將於5月7日收回所有在協議內場地（包括康樂樓一樓及二樓的地方、李運強教學大樓地下的報告板，以及新教學大樓UG層學習共享空間內的書店及小食部）的使用權。