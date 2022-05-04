稱查快測似「捉偷渡」 中學校長倡每周一檢

該校校長希望隨確診宗數回落，當局可考慮逐步放寬至每周一檢，「免得每早安排一大隊人馬，好像查學生是否非法偷渡入校」。

SEN學生不懂快測 校方即場講解

葵涌獅子會中學昨讓中一至中五逾600名學生回校上半天面授課，當中約10多名學生進校前未能以手機展示快測結果或沒上載到學校系統，校方讓他們在操場補做。校長郭銳涵說，個別有特殊教育需要學生不懂做快測，校方昨向他講解如何使用快測棒。

課外活動撥入課時 望人人可參與

如中學九成學生已打兩劑新冠疫苗滿14天，可申請全日上課，該批學生亦可參加課堂以外的非學術活動。郭銳涵說，該校逾七成學生已打首針，約半數已打兩針，「與門檻仍有距離」，他對於本學年可申請全日復課「不樂觀」。他說已將課外活動撥入上課時間表，學生接種與否都可參加視藝、電腦興趣班和舞獅等活動，冀學生均衡發展。

另外，考評局表示昨有兩名確診考生在竹篙灣社區隔離設施應考，沒有考生因身體不適而選擇不應考；公開考試資訊中​心昨沒收到考生即日要求赴竹篙灣。