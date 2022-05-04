幼園中學復課 昨45宗陽性倍增 林鄭：上學前快測非永久 暫不放寬

防護中心：學生多一倍 陽性倍增符預期

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，至昨日逾2000間學校已恢復面授課，有逾70萬名學生和逾11萬名教師交檢測結果，錄得45宗新冠病毒陽性個案，來自23間小學、14間中學、3間幼稚園或幼兒中心、兩間特殊學校。他說有3間學校錄得兩宗陽性，但來自不同班級，認為沒流行病學關連。他說昨返學人數比上周多一倍，故陽性個案倍增屬預期之內。

3校錄兩宗 料沒關連

教育局早前公布，准幼稚園分階段復課，昨起可率先安排校內三分之一幼兒返學，下周增至三分之二，至本月16日前全校可上半天課。中學文憑試（DSE）核心科上周已結束，中學同於昨日復課（見另稿）。

有幼園先上載快測照再查紙本

深水埗佛教曾果成中英文幼稚園校長伍炫熹說，昨讓K3約70人返學。她說校方要求家長每早上載快測棒相片到系統，抵校時再查紙本的家長簽署及快測結果，「雙重保障進校的人都符合要求」；如未及上載快測結果，家長到校要與子女排特別隊伍，即時上載和展示簽署。至於忘記做快測的幼兒，校方設防疫區，容許家長即場為子女補做，教師在旁指導。

伍炫熹說，首日復課的幼兒表現雀躍，校方會調慢課程讓他們慢慢適應上學；亦會重新教導幼兒遵從不同指令，例如除口罩飲水時不准談話、食茶點前要消毒雙手。

將軍澳保良局葉吳彬彬幼稚園昨有約60名K3學生返學，校長劉惠娟說，如家長忘記為子女做快測，可在校內空曠地方補做。

不過，如校方上課時發現幼兒不適，徵得家長同意後，班主任會替幼兒做快測，亦鼓勵家長到場協助。她說，復課後已取消固定的茶點時間，但幼兒如有需要，可在膠板分隔下進食。

育有一對龍鳳胎的陳太對快測安排有憂慮，稱子女撩鼻時易打噴嚏甚至流鼻血，雖無奈，亦只好遵從，「疫情下無辦法」。K3學生家長楊氏夫婦說，兒子期待返學已久、心情激動。楊先生說為求安心，多次在家替兒子做快測和到政府採樣站檢測，累積不少經驗，認為兒子不抗拒快測。

林鄭月娥昨早出席行政會議前重申，學生每天快測並非永久措施，惟現階段有助學校和家長放心讓學童返學，暫未是時候檢討措施。