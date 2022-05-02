立會再商增小學管理層 教局：推國安教育需人手

稱疫下須檢視課程 確保符全日制政策

相隔兩年多，項目再交立法會討論。教育局稱，學校隨國安法實施、受疫情影響，面對更多挑戰及工作；前者包括加強防範和制止校內任何違反《基本法》和《港區國安法》的活動，預防並處理政治或違法活動入侵校園。就疫情下的學校工作，教育局稱，小學須藉此契機，以及在「新常態」下所得的經驗，檢視課程及課後活動安排，以確保符合實施小學全日制的政策原意和目標，適當調整及規劃，當疫情過後回復實施全日制，為學生創造更理想的學習環境和更多元化的學習活動。

倡加主任位增校長副校薪酬 每年開支9億

教育局建議下學年（2022/23）增加小學中層管理人手，以全日制小學計，由每3班設1個主任級教師職位，改為每3.2名教師設1個主任；亦建議上調小學校長及副校長薪酬，最高薪的「大校」（24班或以上）校長薪酬由薪級38至41（85,870至97,745元），增至43至46（106,340至121,790元）。兩建議涉全年經常開支約8.89億元。