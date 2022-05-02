疫下長留家或礙發展 團體教增兒童專注力

專家：發展感覺統合力 黃金期6歲前

耀能協會職業治療師梁紫雯表示，所謂感覺統合，例子包括兒童在課室上課時聽到老師講課聲，但走廊、窗外也有其他聲音，同時兒童雙眼看到不同事物。兒童中樞神經系統整理眾多感覺後，不重要的會被篩走，使兒童能分析當下應專注於何事，此過程有助他們發展控制情緒、專注力等多項能力。

梁說，6歲前是兒童感覺統合能力發展黃金期，但疫情期間兒童長期留家，接受到的環境信息減少，有損他們學習能力、解難能力等。她稱疫下有家長反映子女做功課時耐性轉差，亦有小孩出現搗蛋等對抗行為。

通粉箱中尋拼圖 訓練感覺統合

耀能協會早前製作一系列短片，教家長在家與小孩玩簡單遊戲以提升他們感覺統合能力，例如讓小孩在一個放滿通心粉的箱子尋找拼圖塊，然後砌圖；又或讓兒童抹走圖案卡上的剃鬚膏，以看清卡上圖案等。梁說，家長可每日與小孩玩相關遊戲約15分鐘，但提醒他們留意子女會否感覺過敏或過低，以調節遊戲時間。

梁又建議家長，疫情期間要維持兒童有規律作息，否則他們日間上課難集中精神，會影響情緒；家長也可讓兒童做基本自理工作，訓練身體協調、大小肌肉控制及自我管理能力等，亦可安排他們做簡單家務，培養靈活變通能力。