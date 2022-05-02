學生會稱嶺大收回民主牆 校方：按需要分配使用權

本報昨向嶺大查詢現時是否計劃收回學生會的民主牆及佈告板；所有搬離康樂樓的組織包括學生會的日後安排。嶺大回覆稱，大學稍後會根據實施需要，重新分配該等場地的使用權。

嶺大：按條款3個月通知可終止協議

嶺大重申，根據大學2019年與學生會簽訂的「大學場地使用協議」中的條款，雙方可於3個月前通知對方，終止協議。大學2月8日正式通知學生會，終止該協議，並將於5月7日收回所有包括在協議內的場地使用權。校方又表示大學已通知學生，如未能於限期前遷出，可向大學申請延期及存倉。

學生會：民主牆不在裝修大樓範圍

嶺大學生會會長陳嘉寶昨向本報稱，曾跟校方就民主牆管理權爭拗，包括有學生去年8月張貼象徵LGBTQ平權的彩虹旗、不要被迫打疫苗等標語，校方認為此等物品具政治性。她認為，校方今次透過「搬遷」學生會及組織，將學生會所有有權管理的地方都一併收回。陳嘉寶稱，民主牆位於校門附近，不在今次「搬遷」的康樂樓範圍，也不用裝修，目前暫未知未來有否可能取回。

陳嘉寶稱2月8日至今，校方「態度曖昧」步步推進新安排，卻從未有書面通知，訂明收回學生會場地使用權的範圍、過渡或安置安排，裝修後會否與學生會簽訂新的場地使用協議。她表示2月獲知康樂樓2樓組織須搬離，至近日才知1樓也要收回，失去原先預算可存放物資的空間，有屬會要臨急搬走，希望有更多時間處理。她稱遷離期限前一天即5月6日，會與校方開會。

嶺大去年7月宣布停止代學生會收會費，去年12月稱收到投訴質疑學生會代表性，促學生會處理，除非校方滿意成效，否則或不再承認學生會，停止支援學生會，及禁止相關代表參與不同學生委員會。