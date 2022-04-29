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智叻中文Smarties' 第496期

語文小錦囊

【明報專訊】俚語、俗語都是日常用語，不像書寫的文字般優雅，卻能突顯日常生活的活潑生動。著名散文家朱自清（1898-1948），在散文〈論雅俗共賞〉中，便探討優雅與通俗的文字可以一同欣賞。

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