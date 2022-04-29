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智叻中文Smarties' 第496期

周圍「中」：唔使問阿貴 誰是阿貴？

【明報專訊】你可有聽過「唔使問阿貴」這句廣東俗諺？通常對於顯而易見、明顯不過的事情，就會說：「唔使問阿貴都知啦！」但等等，究竟阿貴是誰？

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