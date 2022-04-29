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2022年4月29日星期五
智叻中文Smarties' 第496期
通識卷續不問政治 考在家工作 教師：學生網課經驗豐 易代入
招聘法律主任惹猜測 網傳擬改積金條款 教局：絕無此事
書與人生：老舖作起點 守護港文化
書與人生：遊遍老字號 是寶不是草
陋巷日常：生活微塵 @chinese takeaway
閱讀篇章：從〈讀書的藝術〉談寫作的藝術
經典金句：愛不以理 適是害人
範文天空：人生智慧此中尋
潮看文史：喪（song1） 葬（zong3）
時事中文：二十四節氣 清明雨水多
小游戲答案
周圍「中」：唔使問阿貴 誰是阿貴？
語文小錦囊
講故事：寫給自己的信
小游戲答案
【明報專訊】清明 —— 杜牧《清明》
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