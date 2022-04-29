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智叻中文Smarties' 第496期

時事中文：二十四節氣 清明雨水多

【明報專訊】「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。」這詩句不但描寫古時清明節情景，更寫出二十四節氣之一的清明雨水多。同學可有留意，早前的清明卻是陽光普照，原來香港四成半的清明節沒有下雨呢！

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