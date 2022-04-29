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語文同樂 第574期

潮看文史：喪（song1） 葬（zong3）

【明報專訊】疫情下死傷枕藉，連殮房也不夠空間，殯儀業說大多遺體於出殯時腐爛得無法穿衣化妝。理應不再迷信的現在，殮葬風光與否已經不再與積福繫連而不應太介懷？但中國人理解的殮葬，本來就有着複雜的意義。

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