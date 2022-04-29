招聘法律主任惹猜測 網傳擬改積金條款 教局：絕無此事

有教師說，以年過50的教師而言，公積金達至少200萬至300萬，近年學界出現移民、離職潮、提早退休，均可提早取回公積金，故對檢討公積金非常緊張，憂慮影響提取公積金的彈性。有關傳言近日於教師圈子瘋傳，憂慮教育局計劃將公積金變為年金或強積金、延緩移民教師提走公積金等。教育局昨回覆時澄清絕無此事。

稱為檢視對冲安排 不改現制

教育局表示，自特首於2018年10月宣布取消「對冲」的優化安排後，政府一直全力籌備，包括草擬法例及推展配套措施。由於取消「對冲」安排亦影響受《教育條例》規管的《補助學校公積金規則》及《津貼學校公積金規則》的學校公積金計劃，因此教育局須同步檢視和修訂與「對冲」安排相關的公積金規則，以及訂定有關運作細節，以落實優化安排。

局方稱，考慮到有關規則修訂的複雜性，並涉及很多法律事宜，所以聘請法律主任協助有關工作，以確保修訂的規則及安排符合相關法例的要求，不會改變現行學校公積金制度或影響供款人利益。

據教育局《津貼學校公積金年報》披露，2020/21學年有2125名政府津貼學校教師，以離職或退休等理由退出計劃，是近7年以來新高，發還公積金款項近68億元。