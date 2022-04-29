通識卷續不問政治 考在家工作 教師：學生網課經驗豐 易代入

問東奧網祭故宮館 來年末屆

DSE所有核心科目已考完，昨日的通識科考試約4.4萬人報考。該科設兩卷，卷一資料回應題3題必答，卷二延伸回應題可3選1（見表）；前者議題涉青年做義工、東京奧運及疫下遙距在家工作（work from home），後者涵蓋網上祭祀、香港故宮文化博物館與生活素質，以及植物肉。考評局因應疫情取消通識科的獨立專題探究（IES）。

有學生早料不出 助降難度

前年有通識考題問新聞自由，以往曾問元旦遊行和檢控示威者。昨於石硤尾試場應考的李同學說，一早預料今年不會就政治及法治相關內容出題，更認為可降低難度，因毋須考慮政治問題和代入角色，「我唔係政府官員吖嘛，好難好全面和多角度去講件事」。另一考生梁同學表示，早前復課仍加強訓練答政治題，「呢幾年發生咁多事，但冇出到這些題目，少少驚訝」。

北角協同中學通識科主任黃中偉表示，卷中不涉政治是意料中事，形容「下年都預咗（不出政治題）」，「就算出，題目程度應該不會再似以前，估計會變得『正路』，如問港人國民身分認同」。他續說，相對其他單元，今年擺放較少教學時間在政治課題，「少了深入討論（政治），所以教學重心可擺在全球化等其他議題，學生學得更均衡」。

廠商會中學通識科主任馮凱玲表示，法治和政制屬課程一部分，故課上會涉獵，亦不會叫學生備試時棄溫；又稱今年有題目考生活素質與身分認同，均是今日香港單元內知識。她又稱難料下年末屆通識DSE會否有「政治題」，但強調授課「不會避忌」。

廠商會中學通識科主任張素貞相信，考生對今年卷內議題不會陌生。她以卷一必答的新冠疫情下遙距工作題目為例，考生即使沒工作經驗，平日也可觀察家人在家工作，以至透過在家網課思考，相信容易代入和構思論點。她說，該題佔8分長題目須留意，考生要從社會影響的宏觀角度出發，構思本港應否推廣在家工作時，宜提社會勞動力、凝聚力和市民健康。

教師稱卷二難度如昔 字眼藏玄機

3名通識教師均稱，卷二延伸回應題難度與過往相若，惟部分提問字眼暗藏玄機。張素貞說，該卷第二題考問「科技是否學習文化知識最有效方法」，考生除提及科技外，宜列舉題目以外的比較項目，例如以社區團體導賞學文化。

此外，考評局表示昨有8名檢疫及15名確診考生在竹篙灣社區隔離設施應考DSE，另有兩人不適沒考。考評局公開考試資訊中心昨沒接獲考生要求即日到竹篙灣的申請。