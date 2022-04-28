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2022年4月28日星期四
通通識 第750期
中大校長段崇智續任至2027 有學生籲重啟溝通 校董劉國勳盼洗「暴大污名」
中文聆聽綜合卷 考畢業講座演講辭
上海封城
時事點對點：疫情阻連繫 困着樂與愁
摘星拆解：俄烏戰爭帶來的挑戰和機遇
議題close-up：康健服裝
生活看通識：中醫藥
觀點與角度：港鐵「可加可減」機制應否調整
觀點與角度：參考答案
新聞有常識：朱古力有細菌
真假fun一fun：鴨球：阿根廷國民運動
自理常識：走路要小心
每周一圖：吃龍蝦傷鯨魚？
摘星拆解：俄烏戰爭帶來的挑戰和機遇
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【明報專訊】新聞資料
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中大校長段崇智續任至2027 有學生籲重啟溝通 校董劉國勳盼洗「暴大污名」
中文聆聽綜合卷 考畢業講座演講辭
上海封城
時事點對點：疫情阻連繫 困着樂與愁
摘星拆解：俄烏戰爭帶來的挑戰和機遇
議題close-up：康健服裝
生活看通識：中醫藥
觀點與角度：港鐵「可加可減」機制應否調整
觀點與角度：參考答案
新聞有常識：朱古力有細菌
真假fun一fun：鴨球：阿根廷國民運動
自理常識：走路要小心
每周一圖：吃龍蝦傷鯨魚？
中大校長段崇智續任至2027 有學生籲重啟溝通 校董劉國勳盼洗「暴大污名」
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上海封城
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議題close-up：康健服裝
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自理常識：走路要小心
每周一圖：吃龍蝦傷鯨魚？
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