中文聆聽綜合卷 考畢業講座演講辭

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日舉行中文科卷三聆聽及綜合能力考核，44,500人報考。考生需聽錄音及參考閱讀材料，擷取適用部分寫文章，以杏壇中學傑出學生何美美的身分，為生涯規劃組舉辦的中六生畢業講座撰寫演講辭一篇，提及實踐理想條件和例子等。廠商會中學中文科主任何慧微稱，今次考卷的題材易明，可謂是去年試卷的倒模，相信有溫習過去5年試題的考生沒有大問題。
教師：去年試卷的倒模
聆聽及綜合能力考核卷分兩部分，甲部先播放錄音，內容以杏壇中學社會服務團在復活節舉辦參觀活動為主題，師生討論活動時，表達對尊重長者、儒商文化等議題的看法。其後考生要參考4份閱讀材料，以傑出學生身分撰寫演講辭。考評局稱，所選題材為考生所熟悉，考生對此應該不會感到陌生。
何慧微稱，考生寫演講辭時的見解論證角度、稱謂、文末注意事項，在甲部錄音內容已提及，他們於演講辭可寫的內容很豐富、難度不高，「拓展、論證發揮則因人而異」。
一人即日申請竹篙灣應試
考評局稱，分別有9名檢疫及17名確診新冠病毒考生昨日於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；兩名考生因身體不適而選擇不應考。考評局公開考試資訊中心昨早處理一名考生要求即日到竹篙灣的申請。