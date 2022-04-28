中文聆聽綜合卷 考畢業講座演講辭

教師：去年試卷的倒模

聆聽及綜合能力考核卷分兩部分，甲部先播放錄音，內容以杏壇中學社會服務團在復活節舉辦參觀活動為主題，師生討論活動時，表達對尊重長者、儒商文化等議題的看法。其後考生要參考4份閱讀材料，以傑出學生身分撰寫演講辭。考評局稱，所選題材為考生所熟悉，考生對此應該不會感到陌生。

何慧微稱，考生寫演講辭時的見解論證角度、稱謂、文末注意事項，在甲部錄音內容已提及，他們於演講辭可寫的內容很豐富、難度不高，「拓展、論證發揮則因人而異」。

一人即日申請竹篙灣應試

考評局稱，分別有9名檢疫及17名確診新冠病毒考生昨日於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試；兩名考生因身體不適而選擇不應考。考評局公開考試資訊中心昨早處理一名考生要求即日到竹篙灣的申請。