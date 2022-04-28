中大校長段崇智續任至2027 有學生籲重啟溝通 校董劉國勳盼洗「暴大污名」

提早續3年共9年 中大：沒特定期限

段崇智由2018年元旦起成為第8任中大校長，任期6年；今次續任3年。按資料推算，離任時他將年屆75歲。中大昨表示，根據大學規程，校長任期由大學校董會決定，沒特定期限；又稱段崇智與校董會同意續任3年至2027年能平衡大學發展需要，以及其在學術研究及其他方面的個人計劃。

中大校董會主席梁乃鵬表示，感謝段多年領導和努力不懈服務，校董會相信他將致力推展高瞻遠矚的5年策略計劃。段崇智表示，期待續與大學成員同心攜手，鞏固中大在教學、研究及創新方面的優勢，貢獻香港、國家以及全球社會。

段崇智上任翌年遇上反修例風波，2019年10月，他在與學生及校友公開對話結束後被包圍，再折返與學生閉門會面，事後段由被戲稱「段皇爺」變為獲讚「段爸」。其後二號橋爆發衝突，段曾到場斡旋。2020年，中大畢業禮期間百人校內遊行，校方報警，國安處入校蒐證；2021年，校方要求學生會獨立註冊。

中大校董會成員、立法會議員劉國勳說，他對段校長任內中大學術成就沒質疑，但稱段「年紀已不小」，希望他汲取這幾年經驗繼續改善。他期望段校長洗走「暴大」污名，「『黑暴』期間，社會大眾對中大、特別是校長的處理手法不認同，後期校方改進，包括學生會事件、畢業禮的對待，可見是做了應做的事，希望繼續撥亂反正」。

化名陳同學的前學生代表稱，反修例事件初期段校長仍願與學生會面，但後期至今「不願再見學生」。他稱擔任學生代表時曾發電郵予段要求會面，想促進管理層與學生溝通，只獲對方派下屬赴會，冀段日後可與學生重啟溝通，「不一定談嚴肅議題，可以是較soft的事，正如沈校長（前校長沈祖堯）任內天下太平時也與學生同吃午餐」。

八大校長 4人今年或明年離任

全國政協副主席、前特首梁振英昨在社交媒體發文，指段獲續任，意味他及身邊的人在「黑暴」期間的表現值得肯定、鼓勵和嘉許；又形容當日其他學校的「硬淨」校長是枉作小人，「當日批評段崇智的人是錯的。請大家回帶」。

八大校長中，4人今年或明年離任（見表），科大史維10月提早離任；城大郭位做滿15年明年卸任；嶺大校長鄭國漢、教大校長張仁良下年離任，均做滿10年；港大校長張翔已提早續約，任期至2028年。