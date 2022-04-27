寫作「校服的自述」 考生：扣連青春回憶

考生王同學選答「校服的自述」，認為該題屬開放式，有空間說故事、表達情感，她寫從校服公司與主人相遇，談至陪伴主人成長。考生吳同學選同一題，將校服扣連青春回憶，寫出即使與主人分離亦毋須太不捨；她有感題目與過往記敍文問法不同，所以從題目給予的背景構思立意。

教師：第三題難 須留意題目用字

廠商會中學資深中文科老師簡慧貞稱，3題深淺與往年相若，她說第一題的校服可指運動服，在運動場陪伴學生成長、見證起跌；亦可指恤衫西褲，學生上台領獎。她稱，要留意寫校園生活時要緊扣校服，又稱可藉描寫校服變化，愈洗愈舊、衫上破洞筆迹等表達經歷。她稱，按題目設定，校園階段已完結，考生可於文末寫如今回望校服的反思或感悟。

寶安商會王少清中學中文科主任謝穗芬表示，第三題難度甚高，考生須留意「與其……不如」題目用字，稱暗示「發展多元人生」比「一生專精一事」更佳，答同意者要道出前者較後者重要。她估計考生援引論據或有困難，「現在好多slash一族（斜槓族），都可作為例子」。