中文閱讀卷引內地文章「反思人生」 文言考材涉老莊思想 教師：再非死亡之卷

中文卷一乙部閱讀能力考材中，其中一篇白話散文〈一個人和三個人稱〉，作者藉不同人稱視角的特點，說明應如何了解自己才可免於自以為是，又不會隨波逐流，同時如何進一步喚醒精神性的自我。

另一篇為 〈每個人都是一個宇宙〉，作者藉比喻及利用已故美國思想家愛默生的新詩，說明人生須有依託，但如依託外在的東西，終不免迷失自我；只有找到自我的價值和意義才可活出真我。考評局稱，兩文互相呼應用，讓讀者反思人生的意義。

周國平作品曾見坊間模擬卷

教師：有操卷應不陌生

寶安商會王少清中學中文科主任謝穗芬表示，閱讀卷難度與過往相若，沒有新題型、長題目亦較少，相信考生作答時間充裕。她又表示，周國平的作品曾見於坊間DSE模擬試卷，相信有操不同卷的考生對周不陌生。

謝穗芬亦提到，有題目要求考生就個人體會，解釋為何作者表示讀好書、沉思、欣賞藝術等活動，可喚醒「精神性的自我」；她認為學生可簡單從日常溫習為切入點，舉例讀過DSE範文〈聲聲慢〉，即代表欣賞一首詞，料也符合題旨，「不一定在談好高深的藝術活動，而是考懂不懂臨場發揮」。

對中國哲學了解不深或失分

第三篇考材是「文言三則」，包括〈說苑‧至公〉、〈呂氏春秋‧貴公〉、〈莊子‧大宗師〉節錄。謝穗芬稱，較難的4分長題目，問莊子為何認為只有「藏天下於天下」才不會遺失東西，當中涉莊子道家思想，「例如涉及物我相通、天人合一等字眼；假如有仔細讀（指定篇章）〈逍遙遊〉的考生會易答，否則解釋莊子思想的詞彙會較少」。

資深中文科老師張珉聰亦認同閱讀卷與去年難度相若，「不死亡 」，他稱「三則文言」短小精悍，但不是懂語譯便答到題，因當中涉及老子、莊子的核心思想，如考生對中國哲學文化了解不深或會失分。

此外，閱讀卷甲部是「指定閱讀篇章」（範文），張珉聰形容「淺到笑」，舉例有題目要學生寫〈聲聲慢〉詞開端以7組疊字抒情的詞句，稱學生讀〈聲聲慢〉一定背誦。