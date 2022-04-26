情緒困擾小學生 教局：口罩阻教師識別

教育局高級專責教育主任陳惠敏在研討會講義指出，新冠疫情下學生情緒受困擾的常見原因，包括支援不足、社交孤立、憂慮身心健康和家庭經濟壓力增加，可能導致學生產生無法排解累積的負面情緒、以消極行為回應（自殘、輕生等），以及過度參與網上遊戲等不合宜活動等。

促留意「無助感」流露

如社交媒體陳述「感絕望」

她提醒教師，可特別留意學生在日常生活流露出的「無助感」。在語言方式上，部分學生會有倒退行為，如提出希望老師關注或幫忙，常見於年幼學生；有學生或以攻擊性的言語交流，如與家人或同學爭吵；有學生則會在個人社交媒體或日常課業出現「感到絕望或無力」的陳述，或有「傷害自己意圖」的信息。至於非語言方式，有學生或在復課後害怕上學、經常遲到或頻密缺課，有學生則情緒變化大，有顯著情緒不穩。

倡心意卡鼓勵需要時求助

陳惠敏建議教師先整體了解學生情况，包括觀察作息、飲食、心情狀態，例如以繪畫、講故事引導。然後，教師可再個別了解有需要學童，按情况提供便條紙、心意卡、電郵，鼓勵他們有需要時求助。

持續觀察一兩個月後，如學生情况仍未理想，可諮詢社工、教育心理學家並轉介學童接受服務。