殺操守議會 校長會批零諮詢 指教局包辦跟進投訴裁決 前線聲音難反映

質疑處理投訴獨立性

教育局及教育人員專業操守議會分別可處理涉教師投訴，惟後者職權受限，且將於下月1日結束。中學校長會昨於文章提及，如涉及教育工作者行為失當等個案，全由教育局跟進投訴及裁決等，「個案處理程序的獨立性會否容易被質疑？投訴個案能否在公平、公正情况下進行，讓學界信服？」

教育局早前預期本年內就教師專業操守提供指引及示例。校長會昨稱，期望教育局能認真及廣泛諮詢學界對教師專業守則的意見，並就未來建立合適的機制及架構聽不同持份者的聲音。

倡設包括前線法定教育管理組織

中學校長會稱，教育局應積極考慮成立包括前線教育工作者、並具備法定地位的教育專業管理組織，讓教育前線能參與處理投訴、制訂專業守則等工作，「使教師能真正得到尊重和專業自主，讓教育專業回歸專業」。

教局：須確保教員均適合適當

有校長處理失德案上訴

教育局昨回覆，局方有責任確保所有獲准在學校任教的教員均為適合及適當人選，一直以嚴謹及嚴肅態度處理教師涉嫌違反專業操守的個案，從專業角度出發，以實證為本，並以學生利益為首要考慮，又稱處理教師涉嫌專業失德個案的上訴工作亦有前線校長參與。

教育局又稱，提升教師專業操守及加強教師持續專業發展方面，教師及校長專業發展委員會（COTAP）於2013年成立，成員包括前線教育工作者、專上院校的專家學者、家長及社會人士。COTAP一直就業界的專業發展政策及措施，向政府提供意見，並按需要做相關教育研究及推展專業發展課程，以促進教師及校長的專業發展。