教育
常識學堂 第243期

今期流行：世界知識產權日

【明報專訊】為使大眾加深認識知識產權，世界知識產權組織（WIPO）將每年的4月26日定為世界知識產權日，讓人們思考知識產權如何為音樂、藝術作出貢獻，並驅動技術創新，幫助改變世界。

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