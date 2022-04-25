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2022年4月25日星期一
智學公民 第28期
籲家長事前解說 切勿強迫 幼園生如拒快測 校長：接受告假
中大研小型翼龍 指1.5億年前已能水面起飛
自幼醉心粵劇 理大生冀藉研究推廣
嚴格防疫 有外企遷離
公民點對點：港放寬入境檢疫措施
公民點對點：參考答案
知識寶庫：6G未來
知識寶庫：答案
快問快答：特首選舉
圖看議題：香港糧食供應
焦點新聞：山徑撿1.5萬件垃圾 紙巾類佔三成
保護網上私隱
答案
STEAM校園：蜥蜴變色龍 進駐爬蟲館
今期流行：世界知識產權日
偵探M.A.D. 挺身而出
知識寶庫：6G未來
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【明報專訊】◆新聞撮要
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籲家長事前解說 切勿強迫 幼園生如拒快測 校長：接受告假
中大研小型翼龍 指1.5億年前已能水面起飛
自幼醉心粵劇 理大生冀藉研究推廣
嚴格防疫 有外企遷離
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公民點對點：參考答案
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