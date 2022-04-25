自幼醉心粵劇 理大生冀藉研究推廣

年少時「覺得啲衫好靚」

從情節反思人生抉擇

何曉旻回想年少時看粵劇「覺得啲衫好靚」，之後才逐漸懂得細味歌詞，反思箇中導人向善的故事情節。她最愛的劇目是《紫釵記》，尤其難忘角色崔允明捨生取義的行為，面對生命威脅，仍堅拒為權貴慫恿友人棄妻再娶，寧死不做違背情義的事。曉旻稱自己會投入崔允明處境，思考如何抉擇，「會不會為朋友婚姻犧牲自己生命？還是有其他方法如留命再報仇？從思考中可更了解自己」。

曉旻說高中時便立志想推廣粵劇，升讀理大後遇到不同機會，如有台灣老師以戲曲題材授課，提及台灣如何推廣京劇，為她帶來方向；上學年有機會跟理大駐校藝術家汪明荃交流，學習她擔任香港八和會館主席推廣粵劇藝術的心得。

校園外，曉旻曾於戲曲中心任導賞員，但有感自己不太擅長導賞工作，而是較享受做研究、寫論文，冀在這方面發展，畢業後做有關粵劇有利學中文的研究。她稱粵劇被列入非物質文化遺產逾10年，大眾亦認同要保護，卻很少人會主動接觸，盼藉研究突出粵劇的好處，引起大眾興趣。理大每年均頒發卓越學生獎予品學兼優的全日制本科生，曉旻獲選為「2021理大最卓越學生」，網上頒獎禮上周舉行。