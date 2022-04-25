中大研小型翼龍 指1.5億年前已能水面起飛

用雷射熒光成像分析翅膀細節

Aurorazhdarchid是生活於侏羅紀晚期的小型翼龍，其翼展只有約40厘米。牠跟很多翼龍的飲食習慣相似，會潛入水中捕食水生生物，因此科學家相信小型翼龍擁有在水面起飛的能力，不過一直未解其起飛方法。

中大生命科學學院助理教授文嘉棋及其國際團隊，利用嶄新的雷射熒光成像技術，分析及發現小型翼龍身體構造能夠讓牠們同時利用雙足和雙翼的力量飛離水面。此前，科學家曾認為只有在海邊居住的大型翼龍才具有利用四肢在水面起飛的能力，例如在巴西發現、翼展長達10多米的Anhanguera翼龍。

文嘉棋的研究表明小型翼龍也有能力在水面起飛，而這種四肢在水面起飛能力比以往估計出現時間早了3000多萬年。研究結果已於《自然》旗下自然科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表。