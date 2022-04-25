籲家長事前解說 切勿強迫 幼園生如拒快測 校長：接受告假

中國基督教播道會茵怡幼兒學校校長陳雪芬說，該校下周二K3率先上學，約有30人，要求家長每早透過電話應用程式申報快測結果，並上傳快測棒照片。她說如有家長到校才告知忘記為幼兒快測，不接受進校補做；如上課期間懷疑幼兒帶病徵，為幼師安全起見不會即場為幼兒「撩鼻」快測，將聯絡家長跟進。

稱不區分學童打針否 「盼人人平等」

幼兒每天一檢將成新常態，雖未收到家長反映有困難，陳雪芬預料個別幼兒初時或不適應和「扭計」，她指如子女對快測非常抗拒，將接受家長告假。校方會提醒家長平日要向子女傳遞正面信息，「不要說撩到好痛，否則他們會很驚，不明白你做什麼，要讓他們明白（快測）是件輕鬆事」。

經歷第五波新冠疫情，陳雪芬指校內防疫措施會再加強。該校以往安排數名幼兒同桌用膳，復課後要求一人一桌；個別有需要留校的幼兒午睡時，均有圍板分隔。她強調不會分開有接種新冠疫苗與無打針的幼兒，「希望人人平等，讓整班同學同步適應校園生活」。

陳雪芬稱暫停面授期間，有N班和K1家長致電校方求助，指子女吃飯時不合作；後來幼師隔着電腦屏幕陪吃，學生才乖乖吃飯。

她說，相關學生在校時懂得自己吃飯，疫下卻疏於訓練，故復課後會加強幼兒的社交技巧和自理能力練習。

「校家角」App助學校收快測結果

至於學校每天須檢查逾百名學生的快測結果，每早10時前呈報當局，「校家角」應用程式創辦人陳易希稱，學校行政負擔將大增。他遂在程式推出新功能收集快測結果，每早彈出通知，提醒家長為子女快測；校方亦可設定不同問卷題目，包括學童家人有否帶病徵、染疫，以及學童接種情况，以便校方加強留意學生健康和做統計；現有約170間學校使用新功能。他稱為協助學校減輕工作量，現亦接受申請免費試用。