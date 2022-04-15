家長反映難快測 幼教界倡准深喉採樣口含檢測

潘少鳳昨於港台《千禧年代》表示，正透過議會向當局反映，希望可接受快速測試以外的採樣方式。但她表示，家長經濟負擔同時亦是考慮，舉例口含式快測包價錢是一般快測兩三倍，亦認為無論如何檢測，都對不少家庭造成很大負擔，故正透過議會張羅快測包，支援有需要家庭。

指政府錯配資源 六旬婦：學生更需快測包

節目聽眾余太說，自己年屆60，認為政府向長者免費派發快測包是資源錯配。她表示全港學童更有需要，建議政府重新考慮派發防疫物資準則，「我自己唔測，咪出少啲街，寧願政府資源畀學童」。她續說，會將自己免費領得的快測包轉贈予有小孩的家庭。

立法會財委會昨舉行特別會議，多名議員關注家長購買快測的財政壓力問題。實政圓桌田北辰質疑當局不應劃分家庭是否有經濟需要，「凡強制的事，不應該是免費嗎？學校怎評估？難道去拗（學生）有沒有經濟需要？」民建聯李世榮擔心疫下不少家庭有經濟困難，收入大減，難負擔快測包。

教育局長楊潤雄昨回應稱，當局將派發快測套裝予30多萬名有經濟壓力學生，但假如向所有學童派發，料每月涉及額外2000萬套快測包。他認為政府資源運用要更有效，「社會上、市場上有足夠（快測包）供應，市場的價錢亦非過分地高」。

他強調當局亦會預留多些快測包給學校，「即使非領綜援、全額和半額津貼學生，如有特別原因需照顧，亦可向學校反映」。