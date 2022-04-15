校長會函李家超建議 法定組織保教師專業自主

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒向本報稱，過去每屆都會去信特首參選人提意見，今次其中一項關注是學童精神健康每况愈下，去年9月開學短時間便發生8宗學童輕生事件，過去曾設防止學生自殺委員會，2016年已交報告，他認為是時候按社會現况重新再定位，重設由校長、教師及社工等組成的委員會，開放聆聽多元意見。

建議訂STEM框架 免淪大堆活動比賽

信中亦提及本港學校STEM教育起步較遲，而政府只向學校「派錢」，「政府在STEM教育上既無統籌，大部分學校也沒有系統式的STEM課程架構，STEM教育容易淪為一大堆活動、比賽」，建議訂出課程框架、安排教師到內地及國外交流，向院校增撥資源培訓STEM、AI教學和支援人手。

中學校長會稱，樂見李家超三大競選綱領中，「全面提升香港競爭力」是其中一項重點，稱提升競爭力的不二法門是人才培育，期望新一屆政府投放足夠資源。