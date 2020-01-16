DSE生疫下難問數學 中大過來人義教解難

「香港中文大學抗疫數學科DSE網上義教平台」由中大創新科技學生會主辦，為DSE考生提供免費數學補底網上課程。平台吸引近1200名考生報名，最終160人可參與為期約1個月課程。除在網上授課，平台亦安排課後一對一輔導，並招募10名中大生協助。

中大輔導導師之一顧凱盈說，與母校中六師妹聯絡時知道，她們疫下在家做數學科歷屆試題溫習，但無人助分析題型特點、近年出題方向等，令她們覺得難以備試。享受教學的顧說，「教人不是覺得自己有幾叻，而是幫到人或令人明白會好有成功感」，故成為義教平台導師，在過去約一個月每周抽3日為7名DSE考生輔導數學科。

參與考生：網課老師難照顧不同程度

令她最有成功感的一次，是教授涉及對數（Log）的題型，顧凱盈稱其學生起初均不嘗試完成相關題目，她遂解釋數學概念，又分析該題型的思考模式，盼學生再遇類似題目亦懂得解題。在她講解後，所有學生都稱有信心完成題目，再做同一類型練習時大部人均答對。顧說感受到學生經指導後答題變得有自信，「feel（感覺）到他們沒有那麼擔心」。

今屆考生3年高中不少時間在網課度過，參加平台的考生霍珮嘉說，在家溫習不會每遇疑難就請教老師，「驚題題不懂就去問老師會煩到他」，溫習進度因而被打亂。她說義教平台助她釐清部分數學概念，相信DSE數學科成績會進步。另一考生曾穎儀說，老師難在網課照顧不同程度學生，有時或省略較簡單做數步驟，影響她理解；而義教平台有課後輔導，導師可較清晰向她講解題目。

察考生難找人問 其他疑難亦盡量答

顧稱有時考生就算無數學疑難，仍按時出席網上課後輔導，向她請教其他考試問題。相關工作原非平台導師負責，但顧說由此察覺考生「遇到問題時無法找人去問」，她亦不介意多花時間指導，「懂得的就盡量解答」。顧又引述考生稱疫下收到的鼓勵減少，故每次在課堂完結前都習慣向學生講「加油」打氣。