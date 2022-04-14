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2022年4月14日星期四
通通識 第749期
趕「尾班車」覓防疫包 基層嘆學童快測添負擔
教局料下學年11萬人內地交流 耗1.15億
硬地滾球精英吳志恒 獲嶺大BBA取錄
監管媒體
時事議題：香港的第四權
時事議題：答題指引
概念解碼：資訊素養
圖表拆解：劏房租金管制
觀點與角度：醫療資源投放應重治療還是預防？
Road to 5**：Controversy over intra-ethnic discrimination
新聞有常識：食品包裝不健康？
真假fun一fun：津巴布韋 真男人
自理常識：餐桌上的紳士淑女
每周一圖：念「舊」的家燕
圖表拆解：劏房租金管制
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【明報專訊】◆資料A（表）
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