硬地滾球精英吳志恒 獲嶺大BBA取錄

吳志恒現為香港傷殘人士體育協會硬地滾球隊的年輕運動員，曾代港出戰2019年的全國第10屆殘疾人運動會暨第7屆特殊奧林匹克運動會，以及仁川2014亞洲殘疾人運動會。他即將完成工商管理學高級文憑課程，有志投身相關行業，「為了達成這個目標，我明白持有相關的學歷對我來說十分重要」，認為嶺大學士課程可切合他發展需要。

嶺大教務長章慧芳說，該計劃鼓勵優秀的年輕運動員雙軌發展，全面發揮個人潛能，校方將繼續接受指定體育總會的提名或自薦報名，期望未來收到更多優秀學生運動員申請。

嶺大表示，下學年起該計劃將會與現行的「精英運動員入學獎學金」同步執行及互補；前者會以運動員的運動成就作為錄取條件，後者將評估及錄取符合大學一般入學要求，並在運動方面表現卓越的運動員。