教局料下學年11萬人內地交流 耗1.15億

人數開支均多於疫前

此外，公民與社會發展科本學年中四起推行，逐步取代通識教育。經民聯議員梁美芬關注教育局如何監管教學質素，局方稱，為回應社會對公民科「正本清源，回復初心」的期望及重視，於2021/22學年公民科推行不久，已陸續到中學作重點視學，視學人員通過觀察課堂、閱覽學校的教與學資源和學生課業樣本、與學校人員作專業交流等，務求盡早檢視學校如何規劃和落實公民科。

教育局稱，為加強監察通識科和公民科的教學質素，於2019/20至2021/22學年協同局內資源，合併兩科的重點視學和課程探訪，由2019/20學年起截至今年2月，分別已做45次中學校外評核和59次通識科／公民科的重點視學。