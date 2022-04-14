趕「尾班車」覓防疫包 基層嘆學童快測添負擔

林鄭：可用學生津貼買快測包

特首林鄭月娥昨被問到政府會否向所有學生派發測試包時，稱聽到相關訴求，但重申公共資源應運用在最有需要的人，「若每樣物資都由政府供應，我們就不是現時只用6000億元開支的政府」。她又說，每名學生不論是否來自富裕家庭，開學時都獲發2500元學生津貼，他們可利用津貼購買防護裝備。

政府早前向全港住戶派防疫服務包，當中有快測包；其後在全港設約90個補漏拾遺派發站，讓市民再領取。相關派發站昨日最後一日運作，有家長昨到旺角麥花臣場館的派發站額外領取，準備子女上學每日做快測。

夫撐起六口 難負擔口罩快測

育有兩名小孩的家長張女士稱，家中約有二三十個測試包，連同昨日在派發站額外領取的測試包，料一個月內耗盡。她說最近自己被公司解僱，一家六口靠丈夫掙錢餬口，「他薪金應付到（家中）多少人用口罩再做檢測呢？」張稱，學生每日要做快測對其家庭構成經濟負擔，又指以前曾為小孩做快測，但採樣棒未放進鼻孔他們「已嗌晒救命」，認為之後難以每朝為小孩做快測。

憂停派後「月用千元走唔甩」

政府將派發1000萬套測試包予有需要學生，包括綜援家庭學生，及領取全額或半額學校書簿津貼的逾30萬名學生。家長傅太兩名小孩正領取相關津貼，料將免費獲派測試包。不過她說，擔心政府停止派發測試包後需自費購買，「一個月要用1000元都走唔甩」，故昨日到派發站領取。她又說，學生在校長時間戴口罩，亦不會用膳，認為校園環境安全，已打針學生不需每日做快測。

議員倡發千元津貼允驗唾液

教育界立法會議員朱國強昨去信教育局長楊潤雄，稱若學生每日做快測的措施持續一段時間，會對所有學生家庭造成經濟壓力，建議當局向每名學生發放1000元特惠津貼，讓家長為子女買測試包。朱又說，部分特殊學校學生抗拒鼻腔採樣，家長無法助子女快測，關注當局會否接納其他採樣方法，例如以唾液檢測。

林鄭月娥昨重申復課數周後會檢視措施，包括做快測的頻率、是否仍要求每日做，以及哪些人不用做等。