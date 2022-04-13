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2022年4月13日星期三
語文同樂 第572期
未打針學生可上體育 禁校隊練習 蔡若蓮否認標籤效應：健康許可何不接種？
40萬學生須自備快測包 蔡若蓮：盼善用公帑
輔導團體：課堂考試頻頻變 DSE生情緒困擾
大人ing：希望未死
大人ing：相信自己認真地「玩」音樂——吳林峰
字煮文化：心靈雞蛋
視聽之娛：魔法世界再揭秘
投稿園地：別過去
微故事：後路
文字定格：家常便飯
文字發酵：文字部件
參考答案
Talk of the town：Chinese medicine
Talk of the town：Chinese medicine in Hong Kong
Answers, Talk of the town
Comic：Walt Disney and Mickey Mouse
Dig Deeper：World Health Day
文字發酵：文字部件
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【明報專訊】■猜部首
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未打針學生可上體育 禁校隊練習 蔡若蓮否認標籤效應：健康許可何不接種？
40萬學生須自備快測包 蔡若蓮：盼善用公帑
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大人ing：希望未死
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字煮文化：心靈雞蛋
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微故事：後路
文字定格：家常便飯
文字發酵：文字部件
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Talk of the town：Chinese medicine
Talk of the town：Chinese medicine in Hong Kong
Answers, Talk of the town
Comic：Walt Disney and Mickey Mouse
Dig Deeper：World Health Day
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40萬學生須自備快測包 蔡若蓮：盼善用公帑
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文字定格：家常便飯
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