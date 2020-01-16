輔導團體：課堂考試頻頻變 DSE生情緒困擾

青年會表示，有DSE考生反映，疫下難以在網課向老師發問、欠寧靜的溫習環境、溫習節奏被打亂等；有考生認為家人及老師都沒提供足夠支援，例如家人會在考生於家中溫習時打機、彈琴、看電視，造成滋擾，亦有個案找老師傾訴卻被對方「潑冷水」。

籲家人平常態度對待

不用刻意常提考試

青年會執行幹事（註冊社工）許繹標表示，本屆考生在2019年開展高中，先後經歷社會事件、新冠疫情導致暫停面授課堂，「可謂在最動盪不安的環境下完成DSE課程」。他續說，家人可以平常態度對待考生，不用刻意時常提着考試， 「預備考生喜愛的食物、一句加油、一下輕拍膊頭已足夠」。

另外，青年會今年1至2月訪問543名應屆DSE考生，發現近六成半受訪考生有嚴重或中度情緒困擾，九成考生表示準備考試期間，主要壓力來源是考試成績，逾半人（51%）表示來自家人，49.2%表示來自疫情對考試造成的影響；當中近三成半人（34.3%）表示不會尋求任何協助。青年會輔導組將於明晚舉辦網上講座，由專業心理輔導員分享如何陪伴考生度過DSE 。

（新冠疫情）