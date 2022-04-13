未打針學生可上體育 禁校隊練習 蔡若蓮否認標籤效應：健康許可何不接種？

完成接種兩劑新冠疫苗的中小學生，放學後可參與音樂、體育等課外活動。蔡若蓮昨於港台《千禧年代》表示，未打針學生可上音樂課、體育課，但不准課後參加校隊、樂團練習等。被問此舉會否造成標籤效應，蔡若蓮稱不會，表示所有學生都可參與半天面授內的學習活動，她稱「同學有選擇」，如他們很有需要參與課外活動、非因醫學原因不宜接種，為了保護自己、同學，應盡快打針，打針是現時唯一有效防疫抗疫的方法。

稱未統計學生接種數字

小學校長憂不夠人開興趣班

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，今個學年校內課外活動以混合模式進行，包括科學實驗、英語班等活動用網課，跆拳道、棒球等接觸式運動則暫停。他續說，仍未統計學生最新接種數字，擔心人數未必夠開辦樂團等興趣班；而考慮到防疫風險，即使舉辦課外活動，亦避免學生在校吃飯。

英皇書院同學會小學校長陳淑英表示，早前校內作統計，六成家長回覆願帶子女去打針，但未知放「暑假」期間多少人已打針。她說校內設口琴合奏班，她以4人小組為例，如復課後有1人未打針，便整班改網課；即使能實體進行，校方亦會先告知家長除口罩有防疫風險。

學校早上10時前報快測結果

另外，學生復課後要每朝快測，陰性才准返學。蔡若蓮稱，不論學校有否陽性個案，均須每天早上10時前向衛生防護中心呈報。至於學生如何記錄結果，她稱沒有規定，學校可要求學生於手冊填報、拍照通知班主任等。蔡若蓮稱，萬一有學生忘記快測，不可參與課堂學習，如家長同意，可即場在校補做快測，否則家長要接學生回家。

小學倡家長助子女快測

否則學校變檢測中心

對於教育局稱學校可抽查學生覆檢，蔡世鴻認為教師未必掌握替學生做快測技巧，「手勢不對導致流鼻血可大可小」。他主張與家長建立互信，鼓勵由家長每早為子女做妥快測，「否則學校咪代政府做檢測中心？」他說校內有約20名教學助理或校工等，為免加重他們負擔，校方會提供快測套裝。

（新冠疫情）