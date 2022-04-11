教育
常識學堂 第242期

今期流行：世界閱讀日

【明報專訊】4月23日是世界閱讀日，香港公共圖書館分階段推出主題閱讀推廣計劃，當中包括「六十本館長選書 x e閱讀小站」，由逾40名圖書館館長撰文分享60本中文電子書。

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