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2022年4月11日星期一
常識學堂 第242期
調查：36％DSE考生壓力極大 疫下狀態遜1月 學友社籲備妥「考試行李箱」
浸大設計智障童音樂調適課 教師讚有用
網球新星黃澤林 拍片教學生做掌上壓
俄烏之戰
公民點對點：一場戰爭 牽連全球
公民點對點：參考答案
你識唔識：暫緩追租草案二讀
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
大開眼界：聯合國開發計劃署（UNDP）
快問快答：23條立法
焦點新聞：東涌西站選址近紅樹林 環團憂危害易危斑灰蜻
新聞解碼：取笑外觀屬歧視
答案
STEAM足迹：感謝無言老師
今期流行：世界閱讀日
偵探M.A.D. 分享學習成果
今期流行：世界閱讀日
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【明報專訊】4月23日是世界閱讀日，香港公共圖書館分階段推出主題閱讀推廣計劃，當中包括「六十本館長選書 x e閱讀小站」，由逾40名圖書館館長撰文分享60本中文電子書。
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調查：36％DSE考生壓力極大 疫下狀態遜1月 學友社籲備妥「考試行李箱」
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