教育
智學公民 第27期

選擇題

【明報專訊】(1) 本港引入兩款治療新冠病毒的口服藥，包括默沙東藥廠研發的莫納皮拉韋及輝瑞藥廠研發的帕克斯洛維德。醫管局3月21日更新用藥指引，放寬滿多少歲或以上的長者，不論是否接種疫苗均可獲處方？

上 / 下一篇新聞