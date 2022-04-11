浸大設計智障童音樂調適課 教師讚有用

學者：特殊校學生能力不一

教師難自行調整課程

教育局已為小一至中三的智障學生發展音樂科課程，不過王偉儀稱，大學主修音樂的教師在師訓期間沒有學習教導有特殊教育需要的學生，接受特殊教育師訓的教師則沒有學教音樂，而智障學校學生能力差異大，部分人同時有身體殘障，教師倘自行調適音樂課程有困難。

王偉儀在2018年獲優質教育基金撥款260萬元推行為期3年的計劃，推動特殊學校發展音樂科校本課程，並按智障學生能力設計4套音樂科調適課程供3間學校試用。王說，新課程下教師先揀選學生學習重點及音樂概念，並構思學生預期學習成果，再設計活動及調整教學策略。

改裝樂器 助學童創作演奏

供嚴重智障兒童入讀的明愛賽馬會樂仁學校試用調適課程，該校音樂科教師劉美珊說，以往音樂課以季節、節日等生活事物為題，再播放相關歌曲予學生聆聽，但浸大團隊建議學校改以音樂概念作主題，並多聽不同類型音樂。她又說，以前課堂多由教師主導，但採用新課程後學校會改裝樂器，肌能情况較弱的學生可嘗試演奏及創作，讓他們有成功感外亦更自主參與音樂學習活動。

劉稱，大調小調等概念較艱深，過往沒有教授，但透過浸大今次計劃，讓學生多聽不同音樂以學習調性，從中發現有學生音樂感強，聽大調歌曲時笑得開心，聽表達負面情感的小調時會落淚。另外為助學生理解音樂概念，該校音樂課有不同感官刺激，例如播放織體較厚、較多樂器一同演奏的歌曲時，課室射燈會有不同顏色；播放以一種樂器演奏、織體較薄的音樂時，燈光顏色會變單一。