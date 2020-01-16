調查：36％DSE考生壓力極大 疫下狀態遜1月 學友社籲備妥「考試行李箱」

考生自評壓力 分數10年來次高

學友社分別於1月和3月網上調查2128名及578名應屆DSE考生，結果反映考生身心狀况較1月差。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，3月做調查時未落實考期及竹篙灣特別考場安排，如今考期、特別考場資料明朗化，感染人數亦逐步下降，隨着考期逼近，料學生4月壓力會維持於3月水平。

考生如確診或檢疫，可選擇赴竹篙灣社區隔離設施應試，或向考評局申請成績評估，最高取第五級。吳寶城稱，同學應先充分了解兩項選擇的安排，並要考慮自己當時身心狀况、校內成績等作決定，不要過分勉強，免影響健康及考試表現。他亦提醒同學應試前準備好「考試行李箱」，包括考試物品、精選的溫習材料及日常生活用品，以便隨時前往特別考場。

曾染疫發冷發熱 考生稱倘復陽不擬考

應屆考生Leo曾感染新冠病毒並已康復，他稱發病時突然周身痛、頭痛，「坐都坐得好辛苦，又發冷發熱」，認為以此身體狀况考筆試，所獲分數會較申請成績評估差，故若即日知陽性會傾向不考。他說不擔心二次感染，反而擔心外出考試後會將病毒帶回家，累家人中招。

另一名考生Sophie稱，憂慮考試期間染疫，唯有做好衛生、防疫措施；如不幸確診，會考慮申請成績評估，認為在竹篙灣應試影響考試狀態，亦考慮到生病時的作答專注度會受影響。今年考期由4周壓縮至3周，她認為時間緊湊，擔心溫書時間未必足夠。

距離開考只餘兩周，兩人均稱現時已盡量調節生理時鐘，Leo稱考試日會於清晨5時半起牀，因赴考前要快測。