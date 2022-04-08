Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年4月8日星期五
智叻中文Smarties' 第495期
高小先復課 幼園分3批 防護中心：學校一宗感染未必須停課
智障童學校寄宿 申訴署查教局監管質素
青協熱線首3月情緒求助升24%
名家學堂：敦厚溫柔國之寶——梁實秋
名家學堂：翻譯莎翁第一人 罵人也可成藝術
浮城絮語：默默追逐夢想的低調影評人——徐錦耀《電影誌》
閱讀篇章：〈讀書的藝術〉——林語堂
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：仁德書院校史館 (專題介紹)
閱讀文言：搔瓜還是灌瓜？
閱讀文言．言外言：「以德報怨」與「以直報怨」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：實戰篇．參考答案
時事中文：元首府邸 權力象徵
周圍「中」：大頭蝦 大頭菜 大頭鬼
語文小錦囊
成語故事：邯鄲學步
周圍「中」：大頭蝦 大頭菜 大頭鬼
prev
next
【明報專訊】被人以「大頭」形容，難道是指有腦袋的意思？在廣東俗語中，用上「大頭」形容人，多半不是好事啊！
上 / 下一篇新聞
高小先復課 幼園分3批 防護中心：學校一宗感染未必須停課
智障童學校寄宿 申訴署查教局監管質素
青協熱線首3月情緒求助升24%
名家學堂：敦厚溫柔國之寶——梁實秋
名家學堂：翻譯莎翁第一人 罵人也可成藝術
浮城絮語：默默追逐夢想的低調影評人——徐錦耀《電影誌》
閱讀篇章：〈讀書的藝術〉——林語堂
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：仁德書院校史館 (專題介紹)
閱讀文言：搔瓜還是灌瓜？
閱讀文言．言外言：「以德報怨」與「以直報怨」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：實戰篇．參考答案
時事中文：元首府邸 權力象徵
周圍「中」：大頭蝦 大頭菜 大頭鬼
語文小錦囊
成語故事：邯鄲學步
高小先復課 幼園分3批 防護中心：學校一宗感染未必須停課
智障童學校寄宿 申訴署查教局監管質素
青協熱線首3月情緒求助升24%
名家學堂：敦厚溫柔國之寶——梁實秋
名家學堂：翻譯莎翁第一人 罵人也可成藝術
浮城絮語：默默追逐夢想的低調影評人——徐錦耀《電影誌》
閱讀篇章：〈讀書的藝術〉——林語堂
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：仁德書院校史館 (專題介紹)
閱讀文言：搔瓜還是灌瓜？
閱讀文言．言外言：「以德報怨」與「以直報怨」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：實戰篇．參考答案
時事中文：元首府邸 權力象徵
語文小錦囊
成語故事：邯鄲學步
prev
next